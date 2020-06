In Portugal scheidet Finanzminister Centeno nach fünf Jahren aus dem Amt.

Präsident Rebelo de Sousa sagte in Lissabon, den Posten Centenos werde Staatssekretär Leao übernehmen. Der Wechsel sei für den 15. Juni vorgesehen.



Minister Centeno ist seit mehr als zwei Jahren auch Vorsitzender der Euro-Gruppe. Noch gestern hatte er eine Bewerbung um eine zweite Amtszeit an der Spitze der Euro-Finanzminister offen gelassen. Schon vor einem Monat hatte die "Frankfurter Allgemeine" berichtet, Centeno werde diesen Posten aufgeben. In Lissabon wird nun davon ausgegangen, dass Centeno neuer Präsident der portugiesischen Zentralbank wird.