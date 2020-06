In Portugal scheidet Finanzminister Centeno nach fünf Jahren aus dem Amt.

Präsident Rebelo de Sousa sagte in Lissabon, den Posten Centenos werde Staatssekretär Leao übernehmen. Der Wechsel sei für den 15. Juni vorgesehen.



Auch als Vorsitzender der Euro-Gruppe wird Centeno nach eigenen Angaben nicht weitermachen. Er schrieb auf Twitter, dass er am Donnerstag seine Kollegen offiziell über seinen Rückzug informieren werde. In Lissabon wird davon ausgegangen, dass Centeno neuer Präsident der portugiesischen Zentralbank wird.