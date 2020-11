In Portugal gilt ab nächster Woche der Gesundheitsnotstand.

Präsident de Sousa sagte in einer Fernsehansprache am Abend, er habe ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. Es handele sich um eine sehr begrenzte und weitgehend präventive Maßnahme. Sie ermögliche es der Regierung, neue Schritte zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu unternehmen.



Das Parlament in Lissabon hatte die Verhängung des Gesundheitsnotstands gestern mit großer Mehrheit gebilligt. Über konkrete Maßnahmen will die Regierung am Wochenende beraten.

