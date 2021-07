Portugal will ab Sonntag seine Corona-Beschränkungen lockern.

Das kündigte Regierungschef Costa in Lissabon an. Geplant ist eine Lockerung in drei Stufen, die sich an der Impfquote orientiert. Bis Sonntag sollen 57 Prozent der Menschen in Portugal vollständig geimpft sein. Dann dürfen unter anderem Restaurants und Theater wieder bis 2 Uhr morgens öffnen. Zudem entfallen die Homeoffice-Pflicht und die nächtliche Ausgangssperre. Bei einer Impfquote von 70 Prozent soll im September die Maskenpflicht im Freien entfallen. Falls im Oktober 85 Prozent erreicht werden, sollen auch Bars und Nachtclubs wieder öffnen. Nachdem in Portugal die Infektionszahlen wegen der Delta-Variante des Coronavirus zunächst angestiegen waren, sanken die Zahlen in den vergangenen Wochen wieder.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.