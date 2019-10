Knapp drei Wochen nach der Parlamentswahl in Portugal hat die neue sozialistische Regierung ihre Arbeit aufgenommen.

Der wiedergewählte Ministerpräsident Costa und seine 19 Minister kamen in Lissabon zur ersten Kabinettssitzung zusammen. Zuvor waren sie von Staatspräsident de Sousa in ihre Ämter eingeführt worden. Costa sagte, er wolle den Mindestlohn erhöhen und die Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen.



Die Sozialistische Partei wurde bei der Wahl Anfang des Monats zwar deutlich stärkste Kraft, verfügt aber nicht über die absolute Mehrheit im Parlament. Unterstützung könnte wie in der vergangenen Legislaturperiode vom marxistischen Linksblock kommen. Auch mit dem grün-kommunistischen Bündnis CDU gibt es Übereinstimmungen.