Zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Portugal hat die Regierung neue Maßnahmen ab Mittwoch beschlossen.

Der Teil-Lockdown gilt für rund 70 Prozent der Bevölkerung und soll nicht ganz so strikt ausfallen wie im Frühjahr, wie Ministerpräsident Costa am Abend in Lissabon bekanntgab. Die Regeln, die seit etwa zehn Tagen in drei Gemeinden im Norden des Landes gelten, sollen auf 121 von insgesamt 308 Kommunen ausgeweitet werden. In den betroffenen Kommunen sollen sich die Bürgerinnen und Bürger in ihre Wohnungen zurückziehen, sie dürfen aber zur Arbeit gehen, wenn Heimarbeit nicht möglich ist, und ihre Kinder in die Schule bringen. Geschäfte müssen spätestens um 22.00 Uhr schließen.



Um traditionelle Teffen an Allerheiligen zu verhindern, hatte die Regierung bereits Reisen zwischen verschiedenen Gemeinden von Freitag bis Dienstag untersagt. Seit Mittwoch gilt zudem landesweit eine Maskenpflicht außerhalb der eigenen vier Wände.

