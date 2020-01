In Portugal haben die Ministerien für Inneres und Gesundheit die Einrichtung eines Büros gegen die Gewalt in Krankenhäusern und Gesundheitszentren angekündigt.

Darüber berichtet die Neue Zürcher Zeitung. Hintergrund ist die zunehmende Agressivität und Gewalt gegenüber Ärztinnen und Pflegekräften. Demnach registrierte die Generaldirektion für Gesundheit über 5.000 einschlägige Klagen in den vergangenen zwölf Jahren. Fast 1.000 davon von Januar bis September 2019.



Die Aggresivität geht nicht nur von Patienten und deren Angehörigen aus, sondern findet auch im Kollegenkreis statt. Die portugiesische Ärztekammer spricht von einem Anzeichen für Mangelerscheinungen im Gesundheitssystem. Es fehlten Ärztinnen und Pfleger, von denen viele auf der Suche nach besseren Arbeitsbedingungen emigriert seien.



Auch in Deutschland hat die Gewalt gegenüber Ärztinnen und Pflegern zugenommen. Das Bundesgesundheitsministerium sprach im vergangenen Jahr davon, dass 75 Prozent der Krankenhäuser aussagen, dass in ihren Notfall-Ambulanzen Übergriffe stattfänden.