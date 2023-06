Anhaltende Dürre

An der Algarve soll der Wasserverbrauch gesenkt werden. (imago / CHROMORANGE)

Umweltminister Cordeiro teilte mit, die Nutzung von Grundwasser solle um 15 Prozent reduziert werden. Aus zwei Stauseen soll weniger Wasser für Landwirtschaft und Golfplätze entnommen werden. Laut Regierung herrscht in mehr als einem Drittel von Portugal schwere bis extreme Trockenheit, darunter neben der Algarve auch im Alentejo.

Frankreich kündigte an, nach den Bränden vom vergangenen Jahr von heute an täglich spezielle Wetterkarten zu veröffentlichen. Sie zeigen in verschiedenen Farben an, wie hoch die Waldbrandgefahr in jedem Département ist.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.