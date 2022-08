Waldbrandgefahr weiter hoch

In Spanien kämpfen Löschtrupps weiter gegen mehrere Waldbrände. (UME/AP)

Im Naturpark Serra da Estrela in Zentralportugal sind mehr als 1.000 Feuerwehrleute in Einsatz. Nachdem sie das Feuer am Wochenende unter Kontrolle gebracht hätten, sei es nun durch starken Wind wieder angefacht worden, teilte die Einsatzleitung mit. Mehrere Dörfer seien vorsorglich evakuiert worden.

Auch im benachbarten Spanien sei die Waldbrandgefahr weiter sehr hoch, warnt das Waldbrand-Informationssystem Copernicus der EU. Vor allem Teile der Regionen Andalusien, Aragon und Katalonien seien gefährdet. 2022 ist für Spanien das bisher schlimmste Waldbrand-Jahr seit Beginn der Erfassungen. Bisher wurde in diesem Jahr bei mehr als 380 Waldbränden eine Fläche zerstört, die etwa der Größe des Saarlandes entspricht.

In Italien sind ebenfalls neue Waldbrände ausgebrochen: An der Adria-Küste in Höhe der Urlauber-Hochburg Rimini und auf Sizilien.

