Hochrangige portugiesische Politiker haben die rassistischen Beleidigungen gegen den FC-Porto-Spieler Moussa Marega verurteilt.

Ministerpräsident Costa schrieb auf Twitter, kein Mensch dürfe einer solchen Erniedrigung ausgesetzt werden. Rassismus sei ein Verbrechen und inakzeptabel. Präsident de Sousa sagte in Lissabon, die portugiesische Verfassung verbiete jedwede Form des Rassismus, des Fremdenhasses und der Diskriminierung.



Während des Erstliga-Spiels zwischen Vitoria Guimaraes und dem FC Porto ist Marega am Wochenende rassistisch beleidigt worden. Wenige Minuten nach seinem Siegtor zum 2:1 in der zweiten Halbzeit verließ der malische Torschütze das Spielfeld, weil ihn Zuschauer aufgrund seiner Herkunft und Hautfarbe erniedrigt und mit Sitzschalen beworfen hatten. Außerdem waren Affenlaute zu hören. Mitspieler und Spieler des Gastgebers versuchten vergeblich, den Fußball-Nationalspieler zu beruhigen. Schließlich ließ er sich auswechseln und streckte auf dem Weg in die Kabine beide Daumen nach unten. Trainer Sérgio Conceição berichtete, dass Marega bereits beim Aufwärmen beleidigt worden sei.



Porto tritt am Donnerstag in der Europa League bei Bayer Leverkusen an.