In Portugal sind bei einem Flächenbrand an der Algarve mindestens 24 Menschen verletzt worden.

Nach Berichten örtlicher Medien ist der Waldbrand in der bergigen Region um die Kleinstadt Monchique noch nicht unter Kontrolle. Demnach mussten mehrere Orte evakuiert werden.



In Portugal werden derzeit Temperaturen von bis zu 45 Grad gemessen. Landesweit brachen zahlreiche Waldbrände aus. Am Wochenende waren fast 1.600 Rettungskräfte im Einsatz.