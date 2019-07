Die Waldbrände im Zentrum Portugals sind nach Angaben des Zivilschutzes zu 90 Prozent unter Kontrolle.

Der zuständige Behördensprecher erklärte, man erwarte aber wegen der anhaltenden Hitze sowie heftiger Windböen einen weiteren schwierigen Tag für die Einsatzkräfte. Am Samstag war in der Bergregion Castelo Branco, rund 200 Kilometer nördlich von Lissabon, Feuer an drei Fronten ausgebrochen. Die Ursache der Brände wird noch untersucht.



Die Bergregion im Zentrum Portugals wird regelmäßig von Waldbränden heimgesucht. Bei zwei verheerenden Bränden im Sommer und im Herbst 2017 starben dort 114 Menschen.