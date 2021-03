Mitglieder der AfD sind in der Gewerkschaft der Polizei nicht mehr willkommen.

Gleichzeitige Mitgliedschaften in der Partei Alternative für Deutschland und in der Gewerkschaft seien nach Auffassung des Bundesvorstandes nicht miteinander vereinbar, teilte die GdP nach einer Videokonferenz mit. Der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende Schilff sagte dazu, die AfD sei gewerkschaftsfeindlich eingestellt und entziehe sich der solidarischen Basis der Gesellschaft. Beispielsweise hätten AfD-Politiker in der Corona-Krise an sogenannten Querdenker-Demonstrationen teilgenommen und dabei offen den Schulterschluss mit Rechtsextremen, Antisemiten, Reichsbürgern und Verschwörungstheoretikern gesucht. Weiter heißt es in dem Positionspapier, die AfD sei eine "menschenverachtende Partei". Sie wolle die Demokratie mit Mitteln der Demokratie abschaffen. AfD-Mitglieder würden deshalb zum Austritt aus der GdP aufgefordert. Wie viele Parteimitglieder der Gewerkschaft aktuell angehören, ist nicht bekannt.

