Die Unionsfraktion im Bundestag fordert großzügigere Regeln für den Abschuss von Wölfen.

In einem Positionspapier heißt es nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, nötig seien wolfsfreie Zonen, in denen Wölfe geschossen werden könnten. Außerdem sollten Jäger bereits in Aktion treten dürfen, wenn sich ein Wolf wiederholt Dörfern oder Städten nähere. Anders als bisher solle dies auch möglich sein, wenn der Wolf noch keinen Schaden angerichtet habe.



Das Positionspapier der Union soll demnach heute vorgestellt werden. Die Große Koalition hatte sich im Sommer auf einen Kompromiss geeinigt. Union und SPD beschlossen unter anderem, den Schadensausgleich für Landwirte zu erleichtern und die Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf weiter zu unterstützen.