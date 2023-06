100-Meter-Lauf der Herren bei den Special Olympics (dpa / picture alliance / Jürgen Engler)

An den acht Tagen der Weltspiele für geistig und mehrfach Beeinträchtigte kamen über 330.000 Besucher zu den 26 Sportarten. Staatssekretärin Seifert aus dem Innenministerium sagte, in den letzten neun Tagen hätten die Athleten gezeigt, wie Inklusion funktioniere. Entwicklungsministerin Schulze forderte mehr Einsatz für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. - Die Spiele werden am Abend mit einer Abschlussfeier am Brandenburger Tor in Berlin beendet.

