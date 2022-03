Mehr als jeder zweite PCR-Test auf das Coronavirus war zuletzt positiv (Archivbild). (picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte)

Nach Angaben des Laborverbands ALM fiel von insgesamt rund 2,2 Millionen PCR-Tests in der vergangenen Kalenderwoche erneut mehr als die Hälfte positiv aus. Die Positivrate wurde zum zweiten Mal in Folge auf rund 56 Prozent beziffert, was ein Allzeithoch sei. Allerdings ist für PCR-Tests oft ein vorangegangener positiver Schnelltest nötig, was früher nicht der Fall war.

Der Laborverband bekräftigte, dass von einer "signifikanten statistischen Untererfassung von an Corona erkrankten Menschen" auszugehen sei. Die ALM-Daten bilden laut Verband etwa 90 Prozent des Testgeschehens ab.

Offiziell ist die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen nahezu unverändert. Das Robert Koch-Institut gibt sie heute mit gut 1.703 an. Die Hospitalisierungsrate liegt bei rund 7,1.

