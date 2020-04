Es wirkt komplett wie aus der Zeit gefallen: London verhandelt mit Brüssel darüber, wie es nach dem Austritt aus der EU weitergehen soll. Auch in Großbritannien selbst wird das kaum mit einem Achselzucken zur Kenntnis genommen. Über 16.000 Menschen sind alleine schon in den Krankenhäusern am Corona-Virus gestorben. Mit den vielen Toten, die es in den Alten- und Pflegeheimen zu beklagen gibt, dürfte die wahre Opferzahl schon bei über 20.000 liegen.

Das ändert nichts daran, dass – Stand heute - bis zum Ende des Jahres ein Freihandelsvertrag zwischen beiden Seiten abgeschlossen werden soll. Normalerweise dauern solche Vertragsverhandlungen fünf bis zehn Jahre. Selbst ohne die Corona-Katastrophe wäre der Zeitplan also nicht einzuhalten. Im Juni sollen die EU-Chefs eine Zwischenbilanz der Gespräche ziehen. Bis Oktober oder November soll dann der Vertrag stehen, damit alle Mitgliedsstaaten ihn ratifizieren können.

Deadline 31. Dezember

Die zwingende Konsequenz wäre natürlich, dass London sich dazu durchringt, einen Antrag zu stellen, die Übergangsperiode um ein oder besser gleich zwei Jahre zu verlängern. Im Moment endet sie am 31. Dezember dieses Jahres. Laut Brexit-Vertrag müsste die britische Regierung einen solchen Antrag auf Verlängerung bis Ende Juni stellen. Das aber wird sie nicht tun.

Der britische Verhandlungsführer David Frost hat dem eine klare Absage erteilt. Eine Verschiebung bringe nur Unsicherheit und führe dazu, dass die Briten noch länger Beiträge an die EU zahlen müssten. Und wenn die britische Wirtschaft nach dem Lockdown wieder aufgerichtet werden soll, wäre es auch viel besser, wenn man dann freie Hand ohne Bindung an EU-Regeln hat.

Corona-Krise als Johnsons große Aufgabe

David Frost muss das so sagen. Aber man wird nicht falsch liegen mit der Annahme, dass selbst Boris Johnson das für Unsinn hält. Die Wirtschaftsverbände schlagen die Hände über dem Kopf zusammen bei der Vorstellung, dass ihnen neben den Corona-Aufräumarbeiten auch noch nebenbei ein No-Deal-Brexit zugemutet werden könnte. Premierminister Johnson glaubt aber offensichtlich, dass er noch eine Weile lang seiner Brexit-Gemeinde die Wahrheit vorenthalten muss.

Die lautet nämlich: Wenn Johnson bis Ende Juni nicht danach fragt, die Übergangsperiode zu verlängern, dann wird das Kind ab dem 1. Januar eben "Implementierungsphase" oder so ähnlich heißen. Johnson weiß, dass die Corona-Krise jetzt seine große Aufgabe ist. Daran wird er gemessen werden. Wie viele Menschen müssen in Großbritannien noch sterben? Wie schlimm wird es die britische Wirtschaft treffen? Im Vergleich zu diesen elementaren Fragen dürfte der Brexit für Johnson schon fast eine ideologische Altlast darstellen.

Friedbert Friedbert Meurer (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Meurer, Jahrgang 1959, studierte Germanistik und Geschichte in Mainz und Bielefeld mit dem Abschluss Lehramt für Gymnasien. 1986/87 gehörte er zum Gründungsteam des Privatradios RPR in Koblenz und volontierte dann 1988/89 beim Deutschlandfunk. 1995 bis 1999 arbeitete Meurer als Parlamentsreporter in Bonn mit dem Schwerpunkt Außenpolitik. Bis 2015 war er Ressortleiter Zeitfunk und moderierte u. a. "Informationen am Morgen". Seit August 2015 ist er Korrespondent von Deutschlandradio in London.