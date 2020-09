Kunden der Deutschen Post müssen sich auch heute wieder auf Verzögerungen einstellen.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter den dritten Tag in Folge zu Warnstreiks aufgerufen. In den bisherigen Tarifgesprächen liegen die Parteien nach Angaben von Verdi noch weit auseinander. Die Gewerkschaft fordert für die rund 140.000 Tarifbeschäftigten eine Lohnerhöhung von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Deutsche Post hatte zuletzt 1,5 Prozent mehr Lohn in Aussicht gestellt. Kommende Woche will sie ein konkretes Angebot vorlegen.

