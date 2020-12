Die Verhandlungen über den künftigen Handelsvertrag zwischen der Europäischen Union und Großbritannien gehen heute weiter.

EU-Chefunterhändler Barnier sagte in Brüssel, eine Einigung sei immer noch zu erreichen. Man werde alles Nötige dafür tun. Noch gebe es Differenzen bezüglich der EU-Forderung nach fairen Wettbewerbsbedingungen sowie in der Frage der Fischereirechte in britischen Gewässern. Ursprünglich sollte bis gestern geklärt sein, ob die Verhandlungen über einen Handelspakt abgebrochen werden oder doch noch ein Deal zustande kommt. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Premierminister Johnson hatten jedoch vereinbart, die Gespräche fortzusetzen.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.