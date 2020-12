Der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europäischen Parlament, Lange, sieht eine Einigung bei den Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien nicht in greifbarer Nähe.

Rational wäre es durchaus sinnvoll, die Gespräche etwa um einen Monat zu verlängern, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Allerdings glaube er, dass die britische Seite das ablehnen würde. Lange betonte, mit den USA gebe es auch keinen Handelsvertrag. Dadurch gehe die Welt nicht unter. Zudem kritisierte er das bisherige Vorgehen des britischen Premierministers Johnson als Erpressung.



Johnson will angesichts der festgefahrenen Gespräche nun persönlich nach Brüssel reisen. Dort wird er nach Angaben eines Regierungssprechers in den nächsten Tagen Kommissionspräsidentin von der Leyen treffen. Gesprochen wird über ein Abkommen für die Zeit ab dem 1. Januar 2021. Durch den Vertrag sollen Zölle und Handelshemmnisse vermieden werden.

Britisches Binnenmarktgesetz wieder mit umstrittenen Passagen

Unterdessen stellte das britische Unterhaus die umstrittenen Passagen des Binnenmarktgesetzes wieder her. Der Gesetzentwurf hatte unter anderem in Brüssel Empörung ausgelöst, weil dadurch Teile des im vergangenen Herbst vereinbarten EU-Austrittsabkommens im Hinblick auf die schwierige Nordirland-Frage ausgehebelt werden. Das Oberhaus hatte die beanstandeten Passagen geändert, aber die Abgeordneten im Unterhaus stimmten gestern Abend dafür, sie wieder einzufügen.



Die Regierung in London hatte kurz vor der Abstimmung angedeutet, in den kommenden Tagen einzulenken. Der Schritt wurde als Zeichen des guten Willens in den festgefahrenen Gesprächen über einen Brexit-Handelspakt gedeutet.

