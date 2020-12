Nach der Verlängerung der festgefahrenen Brexit-Verhandlungen dringt die Europäische Union auf eine baldige Einigung.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, die Gespräche seien in der allerletzten Phase. Wenn Großbritannien Zugang zum europäischen Binnenmarkt wolle, müsse London nach den Regeln der EU spielen. Das sei eine Frage der Fairness gegenüber den Firmen im Binnenmarkt.



Obwohl eigentlich keine Zeit mehr bleibt und Fristen immer wieder gerissen wurden, hatten sich beide Seiten am Wochenende auf einen weiteren Versuch verständigt, um doch noch einen Kompromiss zu finden.



Am 31. Dezember endet die Übergangsphase nach dem Brexit. Danach drohen Zölle und lange Wartezeiten an der Grenze, wenn kein Handelsabkommen vereinbart wird.

EU-Parlamentarier kritisieren Verlängerung der Gespräche

Aus dem Europaparlament kommt Kritik daran, dass die Verhandlungen immer wieder verlängert wurden. Der Linken-Abgeordnete Schirdewan sagte, da vor Jahresende praktisch keine Zeit mehr zur Prüfung eines möglichen Vertrages bliebe, werde das Parlament in seinen Rechten missachtet. Das sei völlig inakzeptabel.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.