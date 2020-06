Viereinhalb Monate nach dem Brexit beraten die Spitzen der Europäischen Union und Großbritanniens heute über die künftigen Handelsbeziehungen.

Die Zeit drängt, weil in den Gesprächen der Unterhändler bisher keine Fortschritte erzielt wurden. Kommt bis Ende des Jahres kein Abkommen zustande, droht Anfang 2021 ein harter wirtschaftlicher Bruch zwischen der EU und Großbritannien.



Um das zu verhindern, verhandelt Premierminister Johnson heute persönlich mit Spitzenvertretern der EU. An der Videokonferenz nehmen Kommissionschefin von der Leyen, Ratspräsident Michel und Parlamentspräsident Sassoli teil.



Großbritannien war im Januar aus der EU ausgetreten. In einer Übergangsfrist bis zum Jahresende gehört das Land noch zum EU-Binnenmarkt und zur Zollunion.