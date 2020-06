In der vierten Verhandlungsrunde zwischen der EU und Großbritannien über die künftigen Beziehungen hat es kaum Fortschritte gegeben.

EU-Chefunterhändler Barnier sagte in Brüssel, so könne man nicht ewig weitermachen. Die britische Seite habe sich zunehmend von bereits getroffenen Vereinbarungen entfernt. Unter anderem habe London keinen Willen zu einer Einigung auf ein Fischereiabkommen erkennen lassen. Barnier schlug eine weitere Verhandlungsrunde Ende Juni vor. Es sei zudem möglich, die Übergangsperiode zu verlängern. Der britische Unterhändler Frost erklärte ebenfalls, man habe nur begrenzte Fortschritte erzielt. Die Verhandlungen gingen aber weiter, man strebe nach wie vor einen erfolgreichen Abschluss an.



Großbritannien ist Ende Januar aus der EU ausgetreten. Die Übergangsphase, in der das Land noch zum Binnenmarkt und zur Zollunion gehört, gilt bis zum Jahresende. Der britische Premierminister Johnson lehnt es bislang ab, diese Phase zu verlängern.