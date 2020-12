Nach mehr als 30 Jahren steigt Großbritannien im Zuge des Post-Brexit-Abkommens auch aus dem europäischen Erasmus-Programm für Studierende aus.

Es habe sich dabei um eine schwierige Entscheidung gehandelt, sagte Premierminister Johnson. Das Programm sei für sein Land jedoch extrem teuer. Johnson kündigte ein Ersatzprogramm an. Damit wolle er es britischen Studierenden ermöglichen, an die besten Universitäten der Welt zu gehen und nicht nur an die in Europa. Für die derzeit rund 150.000 in Großbritannien eingeschriebenen Studierenden aus EU-Staaten dürfte der Auslandsaufenthalt dort nun teurer werden. Für künftige Bewerberinnen und Bewerber wird er wohl schwieriger umzusetzen sein.



Die Unterhändler der Europäischen Union und Großbritanniens hatten sich gestern auf einen Handelspakt verständigt. Damit wendeten beide Seiten in letzter Minute einen harten wirtschaftlichen Bruch mit Hemmnissen wie etwa Zöllen und langwierigen Grenzkontrollen ab. Elf Monate nach dem Austritt aus der EU wird das Vereinigte Königreich zum Jahreswechsel auch den gemeinsamen Binnenmarkt verlassen.

