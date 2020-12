Nach der Einigung zwischen der EU und Großbritannien über einen Handelsvertrag hat der Nationale Sicherheitsrat der USA beiden Seiten gratuliert.

In einer Twitter-Nachricht spricht das Gremium von einem "historischen Abkommen". Die USA stünden nun bereit, um die transatlantischen Beziehungen sowohl zu Brüssel als auch zu London in den kommenden Jahren noch zu vertiefen. Dem Nationalen Sicherheitsrat kommt eine Schlüsselrolle in der US-Außenpolitik zu.



Die europäischen und britischen Unterhändler hatten sich am Donnerstag nach monatelangen Verhandlungen doch noch auf ein Handelsabkommen für die Zeit nach dem EU-Austritt Großbritanniens am kommenden Freitag verständigen können. Die EU-Mitgliedsstaaten prüfen den Vertrag derzeit. Das Parlament in London will am 30. Dezember über den Handelspakt abstimmen. Die Ratifizierung durch das Europaparlament soll erst im Nachhinein Anfang 2021 erfolgen. Bis dahin soll der Vertrag zum 1. Januar erst einmal provisorisch in Kraft treten.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.