Großbritannien soll nach dem Willen von Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer auch nach dem Brexit Zugang zum EU-Fördertopf für den Sicherheitsbereich haben.

Sie sagte der Nachrichtenagentur Reuters, das Land müsse hier anders behandelt werden, als ein Drittstaat, der weder der EU noch der Nato angehöre. Es gelte nun zu klären, wie Großbritannien in gemeinsame Sicherheitsprojekte und den Europäischen Verteidigungsfonds eingebunden werden könne. Eine enge Kooperation nutze beiden Seiten. Der weitere Zugang zu dem Topf ist in der EU umstritten. Laut Kramp-Karrenbauer ist bereits grundsätzlich vereinbart, dass London auch nach dem Brexit an EU-Missionen teilnehmen kann, bisherige Kommandos aber abgibt. Die Mission am Horn von Afrika etwa werde künftig von Spanien geleitet.