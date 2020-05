Vor der vierten Verhandlungsrunde über ein Abkommen mit Großbritannien hat EU-Chefunterhändler Barnier klargestellt, dass man keine Art von Dumping akzeptieren werde.

Die EU werde nicht hinnehmen, dass das Vereinigte Königreich seinen Markt reguliere, um die Preise zu drücken, sagte Barnier im Deutschlandfunk. Auf dem Spiel stünden hunderte Millionen Arbeitsplätze in den 27 EU-Staaten. Wenn es keine Zölle und Quoten geben solle, brauche man einige Spielregeln, etwa bei den Wettbewerbsbedingungen. Der Franzose betonte, dass sich die EU ein ausgewogenes Abkommen wünsche. Ein solches dürfe aber nicht auf Kosten des Binnenmarkts, der europäischen Verbraucher und der europäischen Unternehmen gehen.



Großbritannien war am 31. Januar aus der EU ausgetreten. In einer Übergangsphase bis Jahresende bleibt das Land noch im Binnenmarkt und in der Zollunion. Im Juni muss die Regierung entscheiden, ob sie eine Verlängerung der Übergangsfrist beantragt. Der britische Chefunterhändler Frost hatte eine solche Verlängerung gestern erneut ausgeschlossen.