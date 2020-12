Der britische Premierminister Johnson hat im Ringen mit der EU um einen Handelspakt den Ton verschärft.

Er sagte, die Europäische Union bestehe auf Standpunkten, die kein Premierminister Großbritanniens akzeptieren sollte. Johnson äußerte sich kurz vor einem Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen heute Abend in Brüssel. Das Gespräch auf höchster Ebene soll, so die Hoffnung, den Durchbruch in den festgefahrenen Verhandlungen bringen. Auch die beiden Chef-Unterhändler Frost und Barnier nehmen an den Beratungen teil.



Unmittelbar vor seinem Abflug twitterte Johnson, Großbritannien werde Erfolg haben - ob mit Abkommen oder ohne.



Vor allem drei Punkte sind umstritten: Fischfangquoten, Garantien für einen fairen Wettbewerb und ein Streitschlichtungsmechanismus. Ohne ein Freihandelsabkommen droht Anfang 2021 ein harter Bruch mit Folgen für die Wirtschaft in Großbritannien und in der EU.

