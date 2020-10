EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen berät heute mit dem britischen Premierminister Johnson über den Stand der Verhandlungen zu den künftigen Beziehungen nach dem Brexit.

Das Gespräch findet am Nachmittag per Videokonferenz statt. Dabei dürfte es auch um die von Johnson geplanten Änderungen am bereits in Kraft getretenen Brexit-Vertrag gehen. Gegen diese hatte die EU rechtliche Schritte eingeleitet.



Derzeit beraten beide Seiten unter anderem über ein Handelsabkommen. Diese Woche endete die vorerst letzte Runde. EU-Unterhändler Barnier erklärte, es gebe weiter ernsthafte Meinungsverschiedenheiten in zentralen Fragen.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.