Kurz vor der vierten Verhandlungsrunde zwischen Großbritannien und der EU über ein Handelsabkommen zeichnet sich noch keine Einigung ab.

EU-Chefunterhändler Barnier sagte dem Deutschlandfunk, man werde sich nicht von einem Drittstaat die Zugangsbedingungen zum europäischen Binnenmarkt diktieren lassen. Wenn es keine Zölle und Quoten geben solle, brauche man einige Spielregeln. Als Beispiele nannte der Franzose die Bereiche Fischfang, Wettbewerbsbedingungen und Maßnahmen zur Durchsetzung des Abkommens.



Barnier betonte, dass die EU zu einer Verlängerung der Verhandlungen bereit sei. Sein Verhandlungspartner, der britische Unterhändler Frost, wies diesen Vorschlag erneut zurück. Auch er bestätigte, dass man von einer Einigung noch weit entfernt sei. Irgendwann müsse sich sein Land darauf vorbereiten, dass es kein Abkommen geben könnte, aber so weit sei man noch nicht. Großbritannien war am 31. Januar aus der EU ausgetreten. In einer Übergangsphase bis zum Jahresende bleibt das Land noch im Binnenmarkt und in der Zollunion. Im Juni muss die Regierung entscheiden, ob sie eine Verlängerung der Übergangsfrist beantragt.