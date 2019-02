Das Erfinden und Weiterentwickeln von Instrumenten ist in der neuen Musik längst keine Seltenheit mehr. Was passiert aber, wenn Komponisten Ideen haben, die so exzentrisch sind, dass kein Instrumentenbauer sie verwirklichen kann? Ganz einfach: Sie bauen sich ihre Klangerzeuger selbst.

Zunehmend unübersichtlich

Dabei entstehen die faszinierendsten Musikinstrumente – vom "Carbophon" über die "Gameleste" bis hin zum "Lokkur". Teils sehen sie aus wie Werkbänke, andere gleichen Spinnrädern, wieder andere erinnern an Modelle aus dem Physikunterricht.

Andere Bühnensettings gleichen der Umgebung eines Rechenzentrums. Eines aber ist all diesen Neuerfindungen gemeinsam: Mit traditionellen Musikinstrumenten haben sie höchstens noch entfernt etwas zu tun. So sind Musiker nicht länger Spezialisten für einzelne Instrumente; sie werden zu Chamäleons in einem immer unübersichtlicher werdenden Klangerzeuger-Urwald.

