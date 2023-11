Reformpläne der Ampel

Farhrad eines Postboten (IMAGO / Michael Gstettenbauer / IMAGO / Michael Gstettenbauer)

Der Entwurf erkenne einige Realitäten an, hieß es am Abend in einer Stellungnahme. So habe sich das Kommunikationsverhalten der Menschen geändert, und die Briefmenge sei deutlich rückläufig. Kritisch sieht das Unternehmen hingegen Regelungen, mit denen die Regierung den Wettbewerb zwischen den Anbietern stärken will. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte gestern einen Reformvorschlag zum Postgesetz vorgestellt. Unter anderem soll der Zusteller demnach weniger Zeitdruck bei der Beförderung von Briefen haben. Zugleich sollen Briefe die Verbraucher zuverlässiger erreichen. Bisher muss die Post mindestens 80 Prozent der Briefe am folgenden Werktag zustellen. Künftig soll sich die Vorgabe erst auf den dritten Werktag nach dem Einwurf beziehen.

Der Ministeriumsvorschlag soll noch vor Weihnachten dem Bundeskabinett vorgelegt werden. Im Frühjahr könnte die Reform abgeschlossen sein.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.