Arbeitskampf

Warnstreiks bei der Deutschen Post (Jens Büttner / dpa / Jens Büttner)

Der Bonner Konzern hatte angekündigt, den rund 160.000 Beschäftigten ein erstes Angebot vorzulegen. Die Gewerkschaft Verdi fordert 15 Prozent mehr Lohn und Gehalt bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Post nennt das "unvertretbar".

Gestern hatten sich laut Verdi rund 15-tausend Menschen an den Warnstreiks in dem Tarifkonflikt beteiligt, fast doppelt so viele wie am Montag. Betroffen waren Brief- und Paketzentren sowie die Zustellung. Nach Angaben des Unternehmens blieben dadurch mehr als fünf Millionen Briefe und über eine Million Pakete liegen.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.