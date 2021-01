Wie geht es weiter mit der Personalie Friedrich Merz? Nur einen Präsidiumssitz wollte er nicht haben, wohl aber gerne einen Ministerposten. Mit diesem Plan aber stößt er nicht auf viel Gegenliebe. Lesen Sie hier, was über die Vorgänge hinter den Kulissen bislang öffentlich bekannt wurde:

Der neue CDU-Chef Armin Laschet hätte den unterlegenen Friedrich Merz gerne in der Parteispitze gesehen. Dieser habe das Angebot aber nicht wahrgenommen, sagte Laschet dem ZDF. Über Ministerposten, für die sich Merz auch interessiert habe, werde derzeit nicht entschieden.



Merz hatte in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters-Interview seinerseits geäußert, Laschet angeboten zu haben, den Posten des Bundeswirtschaftsministers von Peter Altmaier zu übernehmen. Daraufhin erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert umgehend, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel keine Kabinettsumbildung plane.



In der Folge kandidierte für das Präsidium statt Merz dann der zweite unterlegene Vorsitz-Kandidat Norbert Röttgen. Um eine Kampfkandidatur zu vermeiden, habe die scheidende Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer ihrerseits auf einen Sitz in dem Gremium verzichtet.



Merz hatte unter anderem argumentiert, auf eine eigene Kandidatur verzichtet zu haben, weil dann eine Frau weniger im Präsidium sitze. Außerdem könne die CDU nicht nur von Männern aus Nordrhein-Westfalen geführt werden. Nach Reuters-Informationen hätte Merz den Präsidiumsposten nur annehmen wollen, wenn er zugleich auch ein Ministeramt erhalten hätte.



