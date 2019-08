Bundeswirtschaftsminister Altmaier will die Rechte der Postkunden stärken.

Sein Ministerium legte dazu in Berlin ein Eckpunktepapier für eine entsprechende Reform des Postgesetzes vor. Demnach sollen Kunden sich in Zukunft effektiver beschweren können, etwa über verspätete Pakete, falsch zugestellte Briefe und lange Wartezeiten am Schalter. Als denkbar gilt etwa, dass es klare Vorgaben für die Unternehmen gibt, wie und wie lange sie tagsüber erreichbar sind und bis wann sie auf Beschwerden reagieren müssen. Außerdem will Altmaier die Befugnisse der Bundesnetzagentur ausweiten. Sie soll beispielsweise die Schließung einer Postfilliale verbieten können, wenn sie dadurch die Versorgung auf dem Land gefährdet sieht. Allerdings überlegt das Wirtschaftsministerium auch, die Zustelltung von Briefen und Paketen auf fünf Tage pro Woche zu begrenzen.