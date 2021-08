Der französisch-amerikanischen Tänzerin und Widerstandskämpferin Joséphine Baker wird posthum die höchste französische Ehrung zu Teil.

Die sterblichen Überreste der Künstlerin sollen im November in das Pariser Pantheon überführt werden, wie ein Sprecher der französischen Regierung bestätigte. Dort befinden sich unter anderem die letzten Ruhestätten des Philosophen Voltaire oder der Chemikerin Marie Curie. Die 1975 in Monaco begrabene Baker wird die erste schwarze Frau sein, die in der französischen Ruhmeshalle einen Platz erhält.



Die Tänzerin und Sängerin wurde als Personifikation des "Jazz Hot" und für ihren wilden Tanzstil bekannt. Während des Zweiten Weltkriegs kämpfte sie im französischen Widerstand.

