Eine Woche nach dem Tod eines 22-jährigen Mannes in Köthen wollen dort heute mehrere Gruppen gegen Rechtsextremismus demonstrieren.

Anlass ist eine Kundgebung des islamfeindlichen Pegida-Bündnisses, die ebenfalls für den Nachmittag in Köthen geplant ist. Die AfD Sachsen-Anhalt hat ihre Anhänger dazu aufgerufen, sich an dem Pegida-Marsch zu beteiligen.



Die Fachhochschule Köthen riet ihren Studenten, die betroffenen Straßenbereiche großzügig zu meiden. Die Demonstrationen könnten "potenziell gefährlich" werden, heißt es auf der Internetseite. An der Fachhochschule Köthen gibt es viele ausländische Studierende. Sie engagiert sich in der Hilfe für geflüchtete Menschen.



Schon vor einer Woche hatte es nach dem Tod des 22-Jährigen rechtsgerichtete Kundgebungen gegeben. Der Mann starb nach Behördenangaben an einem Herzinfarkt, als er in einem Streit zwischen afghanischen Staatsbürgern vermitteln wollte.



Gestern hatten in Köthen die Stadtverwaltung, die Evangelische Landeskirche Anhalt, Vereine und Initiativen ein Zeichen für Frieden gesetzt. Teile der Stadt wurden dazu bunt gestaltet.