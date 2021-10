Am Landgericht Potsdam hat der Prozess zum gewaltsamen Tod von vier Bewohnern eines Behinderten-Wohnheims begonnen.

Eine langjährige Mitarbeiterin des evangelischen Oberlinhauses soll sie dort Ende April mit einem Messer getötet und eine weitere Frau schwer verletzt haben. Die Toten sind zwei 31 und 42 Jahre alte Frauen und zwei 35 und 56 Jahre alte Männer, die Verletzte war zur Tatzeit 43 Jahre alt. Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten Mord und weitere Straftaten vor. Zugleich geht sie von einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit aus. Die 52-Jährige war noch in der Tatnacht vom 28. auf den 29. April festgenommen und am Folgetag in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. [AZ: 21 Ks 6/21]



Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft ging sie planvoll und heimtückisch vor. Die 52-Jährige habe gewartet, bis die anderen Pflegekräfte der Spätschicht in anderen Teilen der Station beschäftigt gewesen seien, hieß es. Dann sei sie in zwei Zimmer geschlichen und habe zunächst versucht, zwei Bewohner zu erwürgen. Als sich dies als zu anstrengend erwiesen habe, habe die Angeklagte in einem Aufenthaltsraum ihren Beutel mit persönlichen Sachen geholt. Einer Kollegin habe sie gesagt, sie wolle kurz Zigaretten holen gehen. Stattdessen sei sie aber wieder in die Zimmer von Bewohnern geschlichen und habe ein mitgebrachtes Messer mit einer Klingenlänge von elf Zentimetern aus dem Beutel genommen und die vier Menschen mit Schnitten in den Hals getötet. Ihr sei bewusst gewesen, dass es sich bei den fünf Geschädigten um schwerstbehinderte Menschen gehandelt habe, die nicht in der Lage gewesen seien, sich zu wehren oder Hilfe zu rufen.

Angeklagte berichtet von schwerer Kindheiten

Die Angeklagte selbst beschrieb vor Gericht schwere psychische Beeinträchtigungen wie Ängste seit ihrer frühesten Kindheit. Sie habe keine Freunde gehabt und sich von der Mutter nicht geliebt gefühlt. Deren Schlägen sei sie nur bei Krankheit entgangen. Sie sei mehrfach stationär psychiatrisch behandelt worden, auch im Zusammenhang mit zwei Selbstmordversuchen. Sie befand sich demnach seit langer Zeit in Psychotherapie und in psychiatrischer Behandlung mit Medikamenten. Ihre Tätigkeit als Pflegerin beschrieb die Angeklagte als "Berufung", die ihr stets Freude bereitet habe. Als einschneidende Erlebnisse vor der Tat bezeichnete sie Zwangsspritzen, die ihr in der Kindheit in einer psychiatrischen Einrichtung verabreicht worden seien, die Hirnhautentzündung ihres Sohnes, die zu einer schweren Behinderung führte, und den Hirntumor ihres anderen Sohnes. Zudem berichtete die Angeklagte über eine unhaltbare Arbeitsbelastung durch Personalmangel. Mit häufig zwei statt wie vorgesehen drei Pflegern pro Frühschicht hätten viele Klienten nicht aus den Betten geholt, gewaschen und angezogen werden können. Sie hätten weinend in ihren Betten gelegen. Wer Überlastungsanzeige gestellt habe, sei aufgefordert worden, sich eine andere Arbeit zu suchen. Leasing-Kräfte zur Überbrückung bei Personalmangel seien der Leitung zu teuer gewesen.



Das Oberlinhaus mit 150-jähriger Tradition ist mit etwa 2.000 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber in Potsdam. Namensgeber ist der Pfarrer und Sozialreformer Johann Friedrich Oberlin (1740-1826).

