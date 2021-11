Der Bau der neuen Potsdamer Synagoge hat begonnen.

Im Beisein des Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, und des brandenburgischen Ministerpräsidenten Woidke (SPD), wurde der Grundstein gelegt. Bis März 2024 soll gegenüber dem Landtag in der Potsdamer Innenstadt ein Synagogen- und Gemeindezentrum entstehen. Im Erdgeschoss ist ein Café für Besucher vorgesehen. Um die Gestaltung der Fassade und die Nutzung der Innenräume gab es zwischen den jüdischen Gemeinden Streit, sodass das Projekt zwischenzeitlich gestoppt wurde.

"Wer baut, der bleibt"

Die Grundsteinlegung sei ein deutliches und sichtbares Zeichen für eine Zukunft jüdischen Lebens in Deutschland, sagte Schuster: "Denn wer baut, der bleibt. Und das haben wir fest vor." Woidke erklärte, der Bau sei ein klares Bekenntnis zum Judentum in Brandenburg. Das Land Brandenburg finanziert den Bau mit rund 13,7 Millionen Euro. Die Synagoge wird mit der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland errichtet. Das alte jüdische Gotteshaus war 1938 gewaltsam zerstört worden.

