Nach Ansicht des neuen Direktors des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Edenhofer, wird Deutschland seine Klimaziele mit der derzeit verfolgten Politik nicht erreichen.

Edenhofer sagte im Interview des Woche des Deutschlandfunks (Audio-Link), sowohl die Ziele für 2020 als auch für 2030 würden voraussichtlich verfehlt. Um sie doch noch zu erreichen, käme es vor allem auf den Kohleausstieg an. Dieser sei von strategischer Bedeutung, da von der Stromerzeugung auch der Klimaschutz im Transportwesen und bei der Wärme abhänge, erläuterte Edenhofer. Die Elektrifizierung des Verkehrs und der Heizung komme dem Klima nur zugute, wenn der Strom dafür frei von Kohlendioxid erzeugt werde. Edenhofer forderte in diesem Zusammenhang einen Mindestpreis für die Emission von CO2 in die Atmosphäre. Erst wenn die Tonne des Treibhausgases mehr als 30 bis 40 Euro koste, werde die Kohle vom Markt verdrängt. Derzeit liegt der Preis für CO2-Zertifikate bei rund 18 Euro pro Tonne.



Edenhofer hat jüngst zusammen mit dem Schweden Rockström die Leitung der Forschungseinrichtung von Gründungsdirektor Schellnhuber übernommen, der Mitte September in den Ruhestand gegangen ist.