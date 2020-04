Die beiden Geschäftsführer des Potsdamer Klinikums Ernst von Bergmann werden nach einer Häufung von Coronavirus-Fällen in dem Krankenhaus beurlaubt.

Das entschied Oberbürgermeister Schubert am Abend. Eine unabhängige Kommission solle die Hintergründe aufkären, etwa ob es Mängel in der Hygiene gegeben habe. Bisher starben 39 Covid-19-Patienten in dem Krankenhaus.



Die Staatsanwaltschaft Potsdam prüft derzeit unter anderem, ob sich die beiden Geschäftsführer sowie mehrere leitende Ärzte strafbar gemacht haben - dabei geht es um Meldepflichten.