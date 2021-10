Die Kultusministerinnen und -minister der Länder beraten heute und morgen unter anderem über das weitere Vorgehen an den Schulen in der Corona-Pandemie.

Bindende Beschlüsse sind bei dem Treffen in Potsdam nicht zu erwarten, da die einzelnen Länder jeweils selbst über Maßnahmen an ihren Schulen entscheiden. So ist beispielsweise unterschiedlich geregelt, wann und wo Schülerinnen und Schüler Masken tragen müssen und wie oft sie getestet werden.



Einig war sich die Kultusministerkonferenz schon im Sommer, dass es in diesem Schuljahr nicht wieder zu Unterrichts-Ausfällen kommen soll. Präsenzunterricht müsse höchste Priorität haben, hieß es.

