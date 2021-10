Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat vor dem Treffen der Kultusminister bundesweit einheitliche Regeln in der Frage der Corona-Schutzmaßnahmen in den Schulen gefordert.

GEW-Chefin Finnern sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man appelliere an die Kultusministerkonferenz, sich auf eine gemeinsame Linie beim Thema Maskenpflicht zu verständigen. Die Schulen müssten auch in der kalten Jahreszeit geöffnet bleiben. Das werde nicht ohne Hygienemaßnahmen und -konzepte gehen.



Die Kultusministerinnen und -minister der Länder wollen in Potsdam das weitere Vorgehen an den Schulen abstimmen. Bindende Beschlüsse sind bei dem Treffen nicht zu erwarten.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.