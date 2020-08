Deutsche Ermittler haben in Potsdam einen Syrer festgenommen, der an Kriegsverbrechen in seinem Heimatland beteiligt gewesen sein soll.

Das teilte der Generalbundesanwalt in Karlsruhe mit. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Mann vor, im Jahr 2013 Mitglied von zwei terroristischen Vereinigungen gewesen zu sein. Er habe mit einem Maschinengewehr bewaffnet an Kämpfen rund um die Stadt Tabka teilgenommen und sei auch an der Beschaffung von Wohnungen durch die Vertreibung der rechtmäßigen Eigentümer beteiligt gewesen. Das gilt als Kriegsverbrechen.