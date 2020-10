Die Tarifverhandlungen für die 2,3 Millionen Angestellten von Bund und Kommunen sind in Potsdam fortgesetzt worden.

In Potsdam kam eine Spitzengruppe der Tarifparteien zusammen, um Details zu klären, die Experten der Verhandlungskommission gestern Abend erarbeitet hatten.

Im Laufe des Nachmittags sollen die Bundestarifkommissionen von Verdi und Beamtenbund sowie die Mitgliederversammlung der Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände getrennt über das dann vorliegende Zwischenergebnis beraten. Bundesinnenminister Seehofer sagte am Rande der Verhandlungen, man befinde sich auf der Zielgeraden.



Die Gewerkschaften fordern 4,8 Prozent, monatlich jedoch mindestens 150 Euro mehr Geld bei einer Laufzeit von einem Jahr. Das Arbeitgeberangebot sieht in drei Jahresstufen bis März 2023 ein Plus von insgesamt 3,5 Prozent, mindestens aber monatlich 30 Euro mehr vor.

