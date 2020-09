Gewerkschaften und Arbeitgeber haben ihre Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen fortgesetzt.

Verdi und der Beamtenbund äußerten in Potsdam die Erwartung, dass die Arbeitgeber ein Angebot vorlegen werden. Die Gewerkschaften fordern 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die kommunalen Arbeitgeber streben eine lange Laufzeit des Tarifvertrags bis 2023 an.



Bundesinnenminister Seehofer ließ offen, ob es bereits an diesem Wochenende ein Angebot geben werde. Er sagte, die Rahmenbedingungen für die öffentliche Hand seien aufgrund der Finanzlage und aufgrund von Corona ungewöhnlich schwierig. Der Verhandlungsführer der Kommunen, Mädge, betonte, die Arbeitgeber böten sichere Arbeitsplätze und Kündigungsschutz. Das müsse viel wert sein in diesen Zeiten.



Verhandelt wird für 2,3 Millionen Tarifbeschäftigte. Auf die mehr als 200.000 Beamten soll das Ergebnis nach Ansicht der Gewerkschaften übertragen werden.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.