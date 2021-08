In Wilhelmshaven sticht die Fregatte "Bayern" zu einer halbjährigen Reise durch die indopazifischen Gewässer in See.

Geplant ist eine Route vom Horn von Afrika nach Singapur, Japan, Südkorea und Australien. Die Bundesregierung will nach eigenen Angaben mit dem Einsatz der Fregatte Präsenz zeigen. Außenminister Maas erklärte, Deutschland beteilige sich an der Überwachung der UNO-Sanktionen gegen Nordkorea und baue Verbindugnen zur den Partnern in der Region aus. Gemeinsam wolle man sich für die Einhaltung des Völkerrechts und für die Stärkung der Sicherheit im Indopazifik einsetzen.

