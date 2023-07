In den USA gehören Tötungsdelikte mit Schusswaffen zum Alltag. (John Marshall Mantel/ZUMA Wire/dpa)

Biden erklärte, man müsse dafür beten, dass das Land eines Tages frei von Schusswaffengewalt sei. In einer Erklärung wies er auf die jüngsten Vorfälle von "tragischer und sinnloser" Waffengewalt an mehreren Orten der USA hin, bei denen in den vergangenen Tagen mehrere Menschen erschossen wurden. Er erinnerte zudem an den Unabhängigkeitstag vor einem Jahr, als ein Schütze bei einer Straßenparade in die feiernde Menge schoss und sieben Menschen tötete.

Schusswaffen sind in den USA weitgehend frei zugänglich. Die Waffenlobby konnte bislang Versuche, das Recht auf Waffenbesitz einzuschränken, blockieren.

