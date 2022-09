Eine Corona-Teststation in New York. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Edna Leshowitz)

Er sagte in einem Fernsehinterview, die Pandemie sei vorbei, es gebe aber immer noch ein Problem mit Covid-19. Niemand trage mehr eine Maske und alle schienen in guter Verfassung zu sein. Biden ergänzte, er glaube also, dass sich das Blatt wende.

Die Corona-Beschränkungen in den USA sind inzwischen weitgehend aufgehoben. Die Behörden hatten zuletzt zwei an die Omikron-Variante angepasste Impfstoffe zugelassen. Zuletzt starben im Schnitt etwa jeden Tag 390 Menschen an den Folgen einer Infektion mit Covid-19.

