Joe Biden (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alex Brandon)

Er kündigte an, am Dienstag zu einem Besuch in den Bundesstaat Michigan zu reisen und sich mit den Streikenden der Gewerkschaft United Auto Workers zu solidarisieren. Sie kämpften für einen fairen Anteil an dem Wert, zu dessen Schaffung sie beigetragen hätten, erklärte Biden.

Zuvor hatte bereits Bidens Amtsvorgänger Trump für Mittwoch einen Besuch bei den Arbeitern angekündigt. Trump und Biden gelten als wahrscheinliche Konkurrenten bei der Wahl für das Präsidentenamt im nächsten Jahr.

Der Streik bei den drei großen US-Autobauern hatte vor einer Woche begonnen. Die Gewerkschaft UAW fordert Gehaltserhöhungen von rund 40 Prozent über vier Jahre. Nach ihren Angaben entspricht dies dem Einkommensanstieg der Top-Manager.

